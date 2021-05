Documento será formalizado e encaminhado para o Ministério da Educação Foto Divulgação

25/05/2021

Niterói - O presidente da Comissão de Educação, o vereador Binho Guimarães (PDT), coordenou debate sobre a notícia que deixou todos que se preocupam com a educação consternados: o corte de verbas da Uff. Parlamentar argumentou entender que a importância da instituição vai além de um ponto de vista único, mas engloba pesquisa, inovação e também a economia. Apenas no período de 2018 e 2020 foi movimentada na cidade de Niterói um montante de quase 163 milhões de reais, segundo consta no relatório da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização de Gestão.

"Essa crise na educação não é uma crise é um projeto de governo. O governo Bolsonaro só está colocando em prática tudo aquilo que prometeu fazer. E o esvaziamento da educação pública brasileira passa por isso. Aqui estamos unidos, em resistência em apoio e solidariedade a Universidade Federal Fluminense, até porque é competência sim do município discutir assuntos de interesse de Niterói e defender a UFF é defender Niterói." se pronunciou o vereador Binho Guimarães.

Estiveram presente o reitor da UFF, Antonio Cláudio, o deputado federal Chico D'Angelo, os deputados estaduais Waldeck Carneiro e Flávio Serafini, outros vereadores do município, além de grupos que representam os profissionais e alunos.

"Os países mais desenvolvidos são os que mais investem em ciência, tecnologia e inovação. Os que mais investem são os mais ricos não só em produção de riquezas mas em conhecimento. A UFF é a maior universidade do país em número de alunos segundo o Sisu. Merecemos respeito." detalha o reitor da UFF.

Para finalizar a audiência de mais de três horas de trabalho, o vereador Binho explicou o próximo passo a ser realizado: "A Comissão de Educação vai formalizar um documento e irá encaminhar para o Ministério da Educação exigindo modificações urgentes no planejamento orçamentário de forma que a UFF seja respeitada enquanto instituição e enquanto patrimônio da cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro."