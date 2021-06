Com paixão e garra, Arthur sintetiza o título de "atleta". - Imagem Arquivo

Com paixão e garra, Arthur sintetiza o título de "atleta".Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:54 | Atualizado 17/06/2021 08:55

Niterói - Ser atleta é um título que deveria ser creditado não àqueles que incluem algumas horas de prática esportiva no dia-a-dia, mas àqueles que devotam sua vida em harmonia com o esporte. É uma forma de ser e agir, dentro e fora das quadras, buscando desempenho e aceitação nos esportes.

Nascido em Niterói, morador de São Gonçalo, o atleta Arthur Bastos sabe bem disso.

O jovem se tornou vice campeão brasileiro, modalidade Livre, no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística que aconteceu de 04 a 13 de Junho em Joinville e campeão brasileiro na modalidade

Dupla Mista com sua dupla Nathália de Siqueira.



Arthur representa a escola Rio Patinação, com direção técnica de Alessandra Castro, que

atua no estado do Rio de Janeiro há 10 anos com sede no Colégio Salesiano em Santa

Rosa, Niterói.

Além do apoio da escola, o atleta contou com o suporte conseguido através de uma

“vaquinha virtual”. O mesmo enfrenta horas de trânsito diariamente para treinar também

na cidade do Rio de Janeiro. Uma conquista suada e merecida.

Somado as conquistas do Arthur, a escola teve 12 medalhas no campeonato:

Quarteto Wild Soul – bronze

Quarteto Be Brave – bronze

Quarteto Freedon – Ouro

Mell Trubat – Modalidade Livre – Prata

Mell Trubat – Modalidade Free Dance - Prata

Lucas Carmona e Valentina Armelin – Ouro

Lorenzo da Motta – Ouro

Lorenzo da Motta e Giulia Gastaldi – Ouro

Raphael Mohmud – Ouro

Raphael Mohmud e Luisa Navarro – Prata