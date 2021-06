Todo o conteúdo, após a digitalização, será disponibilizado no portal do LUPA: http://www.cinevi.uff.br/lupa/ - Imagem Arquivo

Todo o conteúdo, após a digitalização, será disponibilizado no portal do LUPA: http://www.cinevi.uff.br/lupa/Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:45

Niterói - Uma parceria entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), e o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA), vinculado ao Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF), proporcionou a aquisição de uma unidade de digitalização, que fará o tratamento de acervos raros da universidade com o objetivo de preservação do patrimônio.

Um dos acervos em destaque é o do cinegrafista Esdras Baptista (1923-1988), que inclui cerca de 80 horas de imagens em movimento, permitindo a publicação e consulta virtual das obras. São cerca de mil latas de filmes, a maior parte de 16 mm, de 1940 a 1980.

Publicidade

Segundo o coordenador do LUPA, Rafael de Luna, a parceria possibilitou a compra de equipamentos com tecnologia de ponta, estruturando uma unidade de digitalização equipada com computador, monitor e um scanner especialmente destinado a filmes de arquivo, capaz de digitalizar películas em até 4k (resolução de aproximadamente 4.000 pixels).

No acervo, entre as raridades, há imagens de políticos como Luiz Carlos Prestes, Juscelino Kubitschek, do escritor Graciliano Ramos, do comício da Central do Brasil às vésperas do golpe de 1964, de celebridades como Eder Jofre, e da visita de autoridades ao país, como o astronauta Yuri Gagarin e Fidel Castro. Fidel Castro foi filmado no Rio de Janeiro logo após a Revolução Cubana. Nas imagens, é possível vê-lo sendo entrevistado por jornalistas no quarto de hotel.

Publicidade

“Com esse aparato tecnológico, temos a possibilidade de digitalizar com alta qualidade um acervo de extrema relevância histórica e cultural. A UFF se torna vanguarda nesse tipo de tratamento e de digitalização”, ressaltou De Luna. Todo o conteúdo, após a digitalização, será disponibilizado no portal do LUPA: http://www.cinevi.uff.br/lupa/

Para o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, a ação é fundamental para a preservação da memória e para a valorização da produção cultural. “A UFF sempre foi uma referência em produção audiovisual, e esse acervo é a prova disso. Digitalizar, dar tratamento adequado para esse material, e tornar públicas as obras são passos necessários tanto para a proteção do patrimônio, quanto para a democratização da cultura brasileira.”