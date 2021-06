Nesta sexta-feira (18), serão vacinadas pessoas com 50 anos ou mais - Foto Luciana Carneiro

Nesta sexta-feira (18), serão vacinadas pessoas com 50 anos ou maisFoto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:49

Niterói - Após semanas de estabilidade em patamar próximo de 9, Niterói apresentou, esta semana, queda no indicador síntese de monitoramento da Covid-19. Com diminuição do número de casos, redução de óbitos e de taxa de ocupação hospitalar, a cidade conseguiu abaixar o indicador a 7,88. O município permanece no estágio Amarelo Nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael na última quinta-feira (17) em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura.

O prefeito Axel Grael lembrou que, no início do ano, os indicadores de monitoramento da doença apresentaram crescimento e foi necessário um aumento das restrições na cidade. Com a cooperação da população, os indicadores voltaram para os parâmetros mais baixos, permitindo a retomada de atividades.

Publicidade

"Desde que saímos do período de restrições e voltamos para a bandeira amarela 2, acabamos estabilizando em um patamar ainda alto, mas abaixo de 10. Atualmente, temos uma tendência de melhora e hoje estamos com indicador síntese em 7,88. Isso não significa que a pandemia acabou. Precisamos continuar mantendo todos os cuidados e protegendo nossa família, nossos amigos", ressaltou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, reforçou que Niterói fez as ações certas nas horas certas e, com isso, conseguiu achatar a curva e manter o nível de transmissão controlado. Ele lembrou que, mesmo com o aumento de casos, a cidade não registrou superlotação nas unidades e nem colapso no sistema de saúde.

Publicidade

“Há alguns meses, conseguimos sair do estágio laranja, mas a gente tinha estabilizado em um patamar considerado alto, que foi expresso no indicador síntese 9,65, mas também expresso em número de casos novos, com número de óbitos e com taxa de ocupação alta em torno de 80% da rede pública em leitos de CTI. Hoje, temos a redução do indicador síntese, e essa baixa é devida, principalmente, à diminuição do número de casos, a redução do número de óbitos e, também, diminuição na taxa de ocupação de leitos de CTI que agora está em torno de 53% no Sistema Único de Saúde. Essas reduções que estamos registrando nos últimos 10 dias se consolida hoje com esse indicador de 7,88”, disse.

Rodrigo Oliveira destacou também que Niterói segue acelerando o processo de vacinação. Nesta sexta-feira (18), serão vacinadas pessoas com 50 anos ou mais. No sábado haverá repescagem e, na próxima semana, a entrada da imunização com as pessoas de 49 anos, baixando um ano por dia, conforme o calendário.

Publicidade

“Ultrapassamos a marca de 60% da população adulta acima de 18 anos vacinada com a primeira dose. Isso é uma conquista muito grande. É fundamental que a gente siga vacinando e quem já tomou a primeira dose, fique atento para a segunda dose. Somente com as duas doses você estará completamente imunizado. Falta pouco, mas todo cuidado ainda é necessário. Vacina boa é a vacina que está no posto, é a que chega de forma eficaz e segura nas unidades de saúde. O ato de se vacinar é o ato de se proteger, mas é também proteger as pessoas próximas, a nossa cidade e a nossa família”, enfatizou o secretário.