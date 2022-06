A unidade municipal de urgência Dr. Mário Monteiro, em Piratininga, vai funcionar 24 horas por dia no feriadão. - Reprodução

A unidade municipal de urgência Dr. Mário Monteiro, em Piratininga, vai funcionar 24 horas por dia no feriadão.Reprodução

Publicado 16/06/2022 10:03 | Atualizado 16/06/2022 10:04

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que, durante o recesso de Corpus Christi desta quinta-feira (16) e ponto facultativo na sexta-feira (17), as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca.

O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT). As unidades do Programa Médico de Família terão suas atividades normais na sexta-feira, dia 17.

Já as Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde retornam às atividades na segunda-feira (20), assim como a vacinação contra a Covid-19 e gripe. Não haverá vacinação no período de 16 a 19.



Os atendimentos de emergência são:



Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima;



Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga;



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha;



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca;



Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba;



Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas)

Avenida Machado, s/n° - Barreto;



Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca;



Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR)

Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas;



O retorno da vacinação ocorrerá na segunda-feira (20), das 8h às 17h, com entrada até às 16h.