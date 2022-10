Os candidatos deverão seguir alguns critérios para participar da eleição. - Divulgação

Publicado 26/10/2022 11:25

Quem tem samba no pé, simpatia e sonha com o título de Rei Momo, de Rainha ou de Princesa do Carnaval Niterói 2023 vai poder se inscrever no concurso da Corte Momesca, gratuitamente, na sede da Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A (Neltur), até o próximo dia 11 de Novembro. A premiação para o Rei Momo e Rainha será de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) para cada um e de R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais) para a Princesa.

Segundo informações, o regulamento e ficha de inscrição, com seus anexos, aos quais os candidatos deverão preencher, podem ser encontrados no site da Neltur http://visit.niteroi.br/ ou na sede da empresa, Estrada Leopoldo Fróes – 773, São Francisco, Niterói, no Dpto do Lazer, das 9h às 17h.

Os candidatos deverão seguir alguns critérios para participar da Eleição, além do preenchimento da ficha de inscrição: 1º) Deverão ser residentes ou domiciliados no município de Niterói; 2º) Ter no mínimo, 18 anos; 3º) Ter concluído no mínimo a 5ª série do Ensino Fundamental; 4º) Não ser servidor público; 5º) Ter disponibilidade para participar de, no mínimo, um ensaio de agremiações desfilantes da cidade de Niterói.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a ficha de cadastro preenchida e cópias autenticadas dos seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de residência em nome do próprio, dos seus pais ou de seus avós, trazendo documento que comprove parentesco; Certificado ou Declaração de Escolaridade; uma fotografia nítida e recente de corpo inteiro no tamanho 10x15; Atestado de aptidão física com data recente ao concurso com condições de saúde, que permita o cumprimento do contrato, caso seja eleito para o mandato.

"A Eleição será feita em grande estilo, num grande Concurso, programado para o dia 18 de Novembro (sexta-feira), no Clube Canto do Rio, às 18h", afirmou a Neltur no texto.