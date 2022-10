O centenário do educador, antropólogo, historiador, sociólogo e escritor Darcy Ribeiro foi comemorado na Escola Municipal Altivo César. - Reprodução

O centenário do educador, antropólogo, historiador, sociólogo e escritor Darcy Ribeiro foi comemorado na Escola Municipal Altivo César.Reprodução

As Secretarias Municipais das Culturas (SMC) e de Educação (SME) realizaram nesta quarta-feira (26), na Escola Municipal Altivo César, uma programação especial em comemoração ao centenário do educador, antropólogo, historiador, sociólogo e escritor Darcy Ribeiro. Com participação de artistas da comunidade, profissionais da educação, estudantes e seus responsáveis, o encontro reuniu arte, cultura, resistência e reflexão.



Para o secretário das Culturas, Alexandre Santini, “a parceria entre cultura e educação é estratégica, demonstrando a importância dessas áreas atuarem juntas na construção de políticas públicas de interesse da população, em benefício das novas gerações”. Segundo ele, “Darcy deixou um legado imensurável para a educação, em sinergia com a cultura, que vai se desdobrar em projetos em Niterói, seguindo os passos do educador”.



O secretário de Educação, Lincoln Araújo, ressaltou a importância de Darcy Ribeiro na Educação do país.



“Nós estamos desde abril celebrando Darcy Ribeiro, que é uma das grandes inteligências que o país produziu. Ele foi antropólogo, escritor, poeta, educador.... Fez ‘fazimentos’ - uma expressão que ele muito usou -, como os Cieps. É uma figura importantíssima para a República do Brasil e Niterói não podia deixar de lembrar e celebrar o centenário de nascimento desse brasileiro tão importante para nós, da área de Educação”, afirmou.



O Sarau compõe o calendário das secretárias que, em parceria, desenvolvem, ao longo do ano, uma série de atividades para homenagear Darcy Ribeiro e seus ideais. A temática das apresentações (música, dança, performance, poema etc.) trataram questões abordadas na vida e obra de Darcy, tais como luta por justiça social e por uma educação pública gratuita e de qualidade, povos originários e suas culturas, direitos humanos, diversidade cultural, entre outros temas.



Sobre Darcy Ribeiro - Um dos principais pensadores da educação no Brasil, Darcy Ribeiro deixou uma vasta contribuição para a causa indígena e para a educação, principalmente a pública. O educador foi o idealizador dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), que tiveram como principal objetivo implantar a educação em tempo integral nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro foi ministro da Educação no governo João Goulart, e sua visão de educação foi profundamente influenciada pelo movimento Escola Nova, que procurava renovar a educação opondo-se aos métodos tradicionais de ensino e tornando a escola instrumento de combate às desigualdades sociais.