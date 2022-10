Segundo a Prefeitura de Niterói, o objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas para suas zonas eleitorais. - Reprodução

Publicado 27/10/2022 08:41

A Prefeitura de Niterói determinou a gratuidade da tarifa aos usuários do transporte público municipal no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (30). A suspensão da cobrança vale das 00h às 23h59. O objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas para suas zonas eleitorais. A medida também foi implantada no primeiro turno.





“Vamos manter, em Niterói, a gratuidade da tarifa nos ônibus municipais como fizemos no primeiro turno. Não é necessária a apresentação de nenhum documento, basta embarcar e se dirigir até o local de votação para exercer a cidadania através do seu voto. Votar é um direito e essencial para a democracia”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.





O serviço de transporte público deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.