O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou as obras nas unidades do Programa Médico de Família (PMF) da Ponta D´Areia, Ititioca e Maravista. Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 27/10/2022 08:28

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou nesta quarta-feira (26), as obras nas unidades do Programa Médico de Família (PMF) da Ponta D´Areia, Ititioca e Maravista. As intervenções nestes locais estão na reta final, com previsão de entrega entre dezembro e janeiro do próximo ano. O investimento passa dos 1,3 milhões. As unidades serão ampliadas e receberão novas instalações, renovação de equipamentos e mobiliários, além de adequação das normas de acessibilidade com rampas e banheiros adaptados.

O prefeito Axel Grael falou da importância dessas intervenções em todas as unidades.

"Hoje visitamos três obras de unidades do Programa Médico de Família das comunidades e que estavam precisando dessa intervenção. Com isso, poderemos prestar novos serviços e melhorar a qualidade do atendimento e as condições de trabalho dos profissionais que atuam aqui. São avanços importantes e que fazem parte do conjunto de intervenções de saúde do Niterói 450 anos", destacou.

As unidades do Ititioca e do Maravista estão passando por obras de reforma e ampliação desde julho deste ano. Já a unidade da Ponta da Areia teve a reforma iniciada em maio. O investimento municipal nas intervenções nas unidades é de R$ 328 mil na Ititioca, R$ 564 mil no Maravista e R$ 471 mil na da Ponta D´Areia. As três serão ampliadas, receberão novas instalações, áreas de circulação e acessos.

"Fizemos a visita em três unidades nesta quarta-feira, que são as obras que estão mais avançadas. Estamos satisfeitos com o andamento das obras e com a expectativa de entregar as unidades prontas em breve", disse o secretário de Saúde, Rodrigo de Oliveira.

As obras nas unidades estão em estágio avançado. Na Ponta D´Areia a equipe segue com a finalização das partes de infraestrutura e elétrica, além da aplicação do acabamento e fachada. O posto da Ititioca é o mais avançado e está recebendo o acabamento, piso, pintura e portas, além de finalização da parte elétrica. Já a unidade do Maravista está em processo de conclusão da obra de infraestrutura e arremates.

As obras nas unidades do PMF fazem parte de um conjunto mais amplo de investimentos na área da saúde no âmbito do Plano Niterói 450. Até 2024, a Prefeitura de Niterói vai investir R$ 256 milhões em obras em toda a rede de atendimento, além de R$ 25 milhões na modernização dos equipamentos e na renovação do parque tecnológico das unidades de saúde.