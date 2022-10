O Café, Mulheres e Networking é promovido pela Codim, Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, da Prefeitura de Niterói - Divulgação Ascom PMN

O Café, Mulheres e Networking é promovido pela Codim, Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, da Prefeitura de NiteróiDivulgação Ascom PMN

Publicado 27/10/2022 08:52

O Auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, está sendo palco para mais uma edição do evento Café, Mulheres e Networking. Desta vez, o tema é: “Empreendedorismo e Mulheres: uma conexão perfeita!”.

A superintendente de Governo da Caixa Econômica Federal, Waleska Oliveira, e a gerente de Governo da CEF, Camila da Silveira, falam sobre o Caixa para Elas, um programa que tem o objetivo de aumentar o suporte às mulheres na obtenção de crédito e serviços financeiros.

O evento também conta com a participação da empreendedora Camila Nascimento que falará sobre “Identidade Empreendedora”

O Café, Mulheres e Networking é promovido pela Codim, Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, da Prefeitura de Niterói, e acontece de dois em dois meses, sempre na última quinta-feira do período.

“Promover e incentivar a troca de experiências e o networking entre mulheres é fundamental para fortalecer a coletividade e o empoderamento feminino como um todo. Convidamos diferentes grupos de empreendedoras da cidade para que juntas, mulheres de diferentes áreas e iniciativas possam se conhecer, estabelecer parcerias e avançar em busca da sua emancipação financeira e autonomia", destaca Fernanda Sixel, secretária de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói.