Rede Municipal inicia atividades letivas não presenciais na próxima semana

As aulas da rede municipal de ensino de Nova Friburgo retornam na segunda-feira (03/08) com atividades pedagógicas não presenciais. Nesta primeira semana, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), serão oferecidas atividades reflexivas, lúdicas e culturais, bem como voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais, por meio de diversas lives, como uma forma de receber os alunos e profissionais da Educação nesta volta, após a paralisação por quatro meses, devido a pandemia da Covid-19.De acordo com o secretário de Educação, Marcelo Verly, o retorno do ano letivo foi dividido em fases, sendo a primeira, entre 3 e 8 de agosto, a de acolhimento. Para marcar a volta às aulas, na segunda-feira será transmitida para a rede uma aula magna, com o teólogo, educador e escritor, Leonardo Boff, com o tema: “Educação em tempos de pandemia: desafios e oportunidades”. Outras lives estão programadas com a participação de profissionais renomados da educação brasileira.A segunda fase será desenvolvida com a realização das atividades constantes do Caderno Pedagógico 1, idealizado pelas coordenações do nível central da SME. E a terceira envolverá a confecção e distribuição do Caderno Pedagógico 2, elaborado pelos professores de cada segmento de forma colaborativa.O material será disponibilizado em arquivo digital, mas também serão produzidas apostilas impressas, cujas cópias serão distribuídas nas unidades. A licitação do material foi concluída pela Prefeitura e o registro de preço já foi publicado no Diário Oficial. O valor total investido é de R$ 94.186,50. As apostilas tem previsão de entrega para a segunda semana do mês de agosto.Com a decisão de retomar o ano letivo com atividades não presenciais, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou o Decreto 649/2020, que suspende as aulas presenciais até o dia 31 de agosto. O decreto anterior que tratava dessa questão ampliou essa suspensão até o final de julho , sendo necessária a substituição.O novo decreto também revogou a decisão que antecipou as férias dos profissionais da rede municipal de ensino para o período entre 4 de maio e 2 de junho. Com isso, as férias letivas serão usufruídas dentro do período padrão, em janeiro de 2021. A medida foi estabelecida por conta do planejamento de conclusão do ano letivo ainda em 2020. “Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais” da Secretaria Municipal de Educação (SME) foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) de Nova Friburgo. Nele ficou estabelecida a retomada do calendário letivo de 2020 para agosto, com objetivo de ser concluído em dezembro, de forma a cumprir a carga horária prevista pela legislação educacional.Foram definidas duas estratégias principais: distribuição de material impresso e uso de plataforma digital. A partir dos dados obtidos no levantamento, a SME estruturou proposta que foi apresentada ao Comitê. Foram realizadas diversas reuniões, nas quais houve incorporação de ajustes apresentados pelas entidades e profissionais participantes.