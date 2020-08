Disputa entre facções rivais pode estar relacionada a homicídio e tentativa de homicídio em São Geraldo

Policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, de Nova Friburgo, prenderam um suspeito de ter participado do homicídio que aconteceu no dia 14 deste mês, em São Geraldo , onde a vítima foi encontrada morta dentro de sua residência. Segundo os PMs, o suspeito admitiu ode drogas e relatou que apor um traficante do Rio de Janeiro e que a vítima, um homem de 27 anos, seria de uma facção rival.Ainda de acordo com a PM, o suspeito contou que participou do crime, mas não deu detalhes sobre ter sido o autor dos disparos. Segundo ele, a arma utilizada no homicídio, um revólver calibre 38, foi recebida durante um encontro com um taxista, próximo a Rodoviária Sul, na Ponte da Saudade, em data anterior ao crime.Ainda de acordo com o suspeito, após o crime, ele contou terna casa do pai, que fica na estrada de Rio Grande de Cima. Os policiais estiveram no local e conseguiram recuperar o revólver e também munições, que serão periciados no curso das investigações pela Polícia Civil.O suspeito ainda relatou aos PMs que a tentativa de homicídio que aconteceu na última terça-feira (18/08) , na qual a vítima, que também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi atingida de raspão na cabeça por um tiro, teria sido em retaliação a morte anterior, tendo sido coordenada por uma pessoa próxima do homem.Com o suspeito, que foi detido no loteamento Santa Bernadete, em São Geraldo, os policiais ainda apreenderam 18 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha e a quantia de R$20,00. O caso foi apresentado na 151ª DP, onde ele foi inicialmente autuado por tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições.