Neste sábado (14/11) os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo e a vereadores aproveitaram todo o dia em ações para conquistar o voto dos eleitores, especialmente dos indecisos. Nem mesmo a forte pancada de chuva que caiu no município no meio da tarde desanimou os candidatos. O prazo estabelecido para a campanha eleitoral deste ano foi encerrado às 22h.



A chuva caiu por volta das 15h e durou pouco mais de 30 minutos, causando alagamentos na Praça Getúlio Vargas, na Rua Farinha Filho e vias próximas, em trecho da Avenida Alberto Braune e em ruas próximas à Praça do Suspiro. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, não foram registradas ocorrências em função do temporal e a água começou a escoar assim que parou de chover.

Pela manhã a movimentação dos candidatos foi grande, muitos realizaram caminhadas por bairros da cidade. Na parte da tarde, com exceção do momento de chuva, vários candidatos estiveram em campanha nas ruas do centro da cidade, com caminhadas, panfletagem e também carreatas.

Além disso, carros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Nova Friburgo estavam circulando pelas ruas do município, cumprindo tanto o serviço de organização das zonas eleitorais, mas também fiscalizando as ações dos candidatos neste último dia.



Além disso, carros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Nova Friburgo estavam circulando pelas ruas do município, cumprindo tanto o serviço de organização das zonas eleitorais, mas também fiscalizando as ações dos candidatos neste último dia.

Diferente de anos anteriores, não foram muitos os santinhos e panfletos jogados nas ruas, ao menos em vias do centro. Mas as lixeiras mostraram que a ação de panfletagem foi intensa ainda assim.

Neste domingo (15/11) as urnas estarão abertas das 7h às 17h, mas é orientado aos eleitores que deixem o horário de 7h às 10h para o voto de pessoas acima dos 60 anos, grupo considerado de risco na pandemia de Covid-19. Vale destacar que o uso de máscara e a apresentação de um documento original com foto são imprescindíveis para votar.



Em Nova Friburgo são 151.502 eleitores aptos a votar. Como a cidade tem um número menor de 200 mil eleitores, não haverá segundo turno. C



Para a Câmara de Vereadores são 21 cadeiras. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram recebidos 574 pedidos de candidatura para o cargo. Entre eles, 547 foram deferidos, 17 foram indeferidos com recurso, um pedido foi deferido com recurso, seis pessoas renunciaram e dois pedidos foram indeferidos.