A Prefeitura deiniciou as obras para a implantação do, que levará o nome da cuidadora e ativista da causa animal, Valéria Lima, que faleceu em março deste ano, vítima de um câncer . Segundo a administração atual, a iniciativa é fruto de uma parceria público-privada entre Prefeitura e uma empresa do ramo pet, juntamente com as secretarias de Esporte e Lazer, de Obras, de Serviços Públicos e a Subsecretaria do Bem-Estar Animal.O primeiro local a receber o projeto será a. Refletores já foram instalados no local e as telas colocadas ao redor da praça, para que os pets de tamanho pequeno não passem pelas grades. As intervenções têm como objetivo transformar o espaço em uma área de lazer destinada ao, para o relaxamento e diversão dos pets que moram com seus donos em locais sem espaço adequado para diversão.Ainda de acordo com a Prefeitura, os materiais como ferros e madeiras paratambém já foram adquiridos e estão na Secretaria de Esportes, faltando apenas a instalação. Além disso, o jardim do local será totalmente revitalizado, com a instalação das placas educativas.Para o Prefeito Renato Bravo, este projeto trará benefícios de lazer, não somente para os pet, mas também para seus donos.“A tranquilidade das famílias é o principal objetivo, pois elas terão um espaço seguro e recreativo para seus pets gastarem energia. Assim, zelamos pelo bem-estar dos cidadãos, respeitando o direito de todos e também dos animais e seus momentos de liberdade”.