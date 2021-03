Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:26

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre as medidas adotadas pelo Legislativo nesta semana em que o município está sob a Bandeira Vermelha. De acordo com a Ordem de Serviço 08/2021, todas as audiências e sessões solenes agendadas entre esta segunda-feira, 1º de março e o domingo, 7, período em que a medida restritiva mais rígida irá vigorar, foram canceladas.



Além disso, as sessões ordinárias, que acontecem às terças e quintas-feiras, nesta semana não ocorrerão no horário de 18h, como estavam previstas, mas sim serão antecipadas para as 9h, conforme a Resolução Legislativa 2.438/2021.



O Legislativo já havia suspendido as atividades administrativas e legislativas presenciais nos dias 26 de fevereiro e nesta segunda-feira (1/03), por conta da confirmação de três servidores que testaram positivo para a Covid-19, sendo a suspensão necessária para a higienização do prédio. Nessas datas, os demais servidores da Câmara trabalharam de casa, em regime home office.