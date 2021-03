Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:44

O Tiro de Guerra de Nova Friburgo (TG 01-010) inaugurou nesta terça-feira (9/03) o novo estande de tiros da corporação, no bairro Vila Amélia. Na ocasião, a nova casa do Chefe de Instrução do TG, o subtenente Janilson de Oliveira, também foi inaugurada. A cerimônia contou com a presença do prefeito, Johnny Maycon, e do vice-prefeito, Serginho.



A reforma do espaço se deve a um Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Nova Friburgo e o Tiro de Guerra, tendo o Executivo Municipal providenciado a revitalização do Estande de Tiro e a casa anexa para a utilização do oficial responsável e sua família, evitando assim gastos com aluguel que eram arcados pela municipalidade.



O Subtenente Janilson agradeceu o Prefeito Johnny Maycon e os secretários que, segundo ele, desde a posse, vêm demonstrando interesse e preocupação aos assuntos relacionados ao nosso Tiro de Guerra. O Chefe de Instrução agradeceu ainda ao servidor Paulo Roberto, que atuou para a execução da obra e expressou a felicidade de poder, graças ao empenho da Prefeitura e da Associação dos Veteranos e Amigos do TG 01-010, ter uma residência fixa onde poderá prover toda segurança, conforto e comodidade à sua família e as dos demais chefes que vierem a comandar o TG.



Ao término dos discursos, todos os convidados seguiram para a área externa onde o prefeito e o chefe de instrução fizeram o descerramento do painel, o corte da fita inaugural e entrega das chaves da casa do chefe de instrução.



O Estande de Tiros do TG tem história: serviu de campo de treinamento para diversos pracinhas que foram à Segunda Guerra, inclusive para os 67 friburguenses que lutaram na Itália. Hoje, além de atender o TG, está disponível para treinamentos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha, Guarda Municipal e demais forças de segurança.



O prefeito Johnny Maycon agradeceu a todos os empresários que ajudam o Tiro Guerra e destacou a importância da instituição, uma das mais antigas de Nova Friburgo, em funcionamento desde 1909.



”O TG é muito importante para a nossa cidade, para o civismo, o moralismo e a disciplina e temos muitas possibilidades de parcerias, estreitar laços e aproveitar tudo aquilo que o Tiro de Guerra pode ofertar de benefícios para a nossa sociedade”, disse o prefeito.