Por O Dia

Publicado 18/03/2021 17:49

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira (19/03), das 10h às 14h, a repescagem para a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos e profissionais da área de Saúde.

A vacinação acontecerá no Posto Silvio Henrique Braune, no Suspiro. Para receber o reforço da imunização será necessária a apresentação de um documento de identidade oficial, com foto, e carteira de vacinação com o comprovante do recebimento da primeira dose da vacina.