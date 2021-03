Por O Dia

Publicado 23/03/2021 17:50

A Prefeitura de Nova Friburgo informou nesta terça-feira (23/03) que vai ampliar o público-alvo para imunização contra a Covid-19 com a chegada, nesta segunda-feira (22/03), de mais doses da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram recebidas 9.015 doses ao todo, das vacinas CoronaVac e Astrazeneca, o que representa o dobro do que foi enviado pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio, na semana anterior.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o novo cronograma de vacinação será divulgado nos próximos dias. Antes disso, o município vai concluir a imunização da faixa etária que está em andamento, com idosos acima de 76 anos, para consolidar a logística da nova fase.

Esse foi o nono lote de vacinas recebido por Nova Friburgo, até o momento já foram vacinadas 5.464 pessoas a partir dos 76 anos, em 22 pontos de vacinação montados no município. Vale destacar que o município segue as etapas do Programa Nacional de Imunização (PNI), determinado pelo Ministério da Saúde, e que o calendário de vacinação com a determinação do público a ser imunizado depende da quantidade de doses que o município recebe.

Para o prefeito Johnny Maycon, “é esperançoso o aumento do número de doses enviado ao município. As equipes de profissionais envolvidas são capacitadas, a estratégia de imunização está concluída, só aguardando novas remessas, pois estamos prontos para a vacinação em massa, caso o Governo Federal considere liberar um quantitativo significante para Nova Friburgo”, explica o prefeito.