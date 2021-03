Por O Dia

Na tarde deste domingo (28/03), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, foram acionados sobre um local de armazenamento de drogas no distrito de Conselheiro Paulino. Durante buscas no conjunto habitacional Terra Nova V, os PMs encontraram uma sacola, contendo drogas e munições, escondida no sótão de um dos prédios da Rua Joaquim Naegele.

No local foram apreendidos 300 papelotes de cocaína e 82 munições calibre 38, mas ninguém foi preso na ação. O material foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.

Também no domingo, no Terra Nova VI, os policiais do Patamo prenderam um homem de 25 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 39 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 149 em dinheiro. Segundo a PM, o suspeito já tem passagens anteriores pelo mesmo crime.

Ainda em Conselheiro Paulino, durante a madrugada do domingo, os policiais do 11º BPM ao verificarem uma denúncia de disparo de arma de fogo, na Praça Lafayete Bravo, prenderam um homem de 29 anos. O suspeito estava em um veículo modelo Polo e tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, mas acabou colidindo no meio-fio.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. Na varredura feita pelos policiais no veículo foi apreendida uma pistola, de marca e calibre não identificados, com 16 munições. Contra o suspeito também havia um mandado de prisão em aberto.