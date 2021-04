Por Paula Valviesse

Publicado 01/04/2021 21:52 | Atualizado 01/04/2021 22:06

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, organizou uma transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira (1/04) para falar sobre a situação da pandemia no município. Acompanhado da secretária de Saúde, Nicole Lessa, e da subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, o prefeito falou sobre o agravamento do contágio, aumentos da taxa de ocupação de leitos na cidade e ainda anunciou a bandeira que entrará em vigor na próxima segunda-feira (5/04) e vai até o domingo (11/04).

Pela primeira vez desde o início das restrições por causa da pandemia de Covid-19, há um ano, Nova Friburgo entrará na Bandeira Roxa, a fase mais restritiva de todas, que significa risco muito alto de contágio. Além do funcionamento de apenas atividades consideradas essenciais, com poucas exceções, além da determinação de suspensão das aulas presenciais, a medida ainda contará com toque de recolher das 22h às 5h.

Conforme anunciado pelo prefeito Johnny Maycon na transmissão ao vivo no Facebook. Nas bandeiras Roxa e Vermelha o município terá toque de recolher, seguindo o que foi estabelecido durante esse feriadão. No entanto, na Bandeira Vermelha, a proibição de circulação de pessoas pelas ruas da cidade começa mais tarde, às 23h.

O anúncio da bandeira foi feito pela subsecretária Fabíola Braz Penna, que acompanha a situação da pandemia na Vigilância em Saúde desde o início e disse estar muito triste por ter chegado nessa fase tão crítica: “Isso quer dizer que todos os nossos indicadores estão altos. Estamos perdendo muitas vidas, internando muita gente e tendo muitos casos positivos. Esse é o pior momento da doença, não só para Nova Friburgo”, desabafou a subsecretária.

Confira como fica o funcionamento das atividades econômicas na Bandeira Roxa:

Indústrias - podem funcionar com 20% da capacidade;

Comércio e prestadores de serviço - somente serviços essenciais podem funcionar;

restaurantes e lanchonetes - somente delivery, sem consumo ou retirada no local;

Bares - fechados;

Shopping centers - fechados;

Hotéis e pousadas - fechados;

Cinemas - fechados;

Instituições religiosas - fechadas;

Clubes, casas e salões de festa - fechados;

Academias e centros esportivos - podem funcionar com 20% da capacidade;

Atividades turísticas - proibidas;

Escolas - aulas presenciais suspensas;

Transporte coletivo - 30% da frota.