Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:59

Entre os dias 26 de março e 4 de abril, as barreiras sanitárias, montadas nas cinco entradas de Nova Friburgo, impediram o acesso de 1,6 mil veículos ao município. Para controlar o acesso de turistas, os colaboradores questionavam o motivo da visita à cidade, caso o passageiro ou motorista não comprovasse o acesso, a equipe orientava o retorno.

As barreiras foram instaladas em cinco pontos da cidade: na RJ-116, na localidade de Theodoro de Oliveira, em frente ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV); na RJ-116, em Furnas, em frente ao ferro velho; na RJ-130, em Conquista, próximo ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV); na RJ-142, em Lumiar, após a pracinha, no início da RJ-142 e na RJ-148, próximo ao ponto final do ônibus em Riograndina. As abordagens foram realizadas até às 16h do Domingo de Páscoa (4/04).

Publicidade

O objetivo foi combater a proliferação da Covid-19 em Nova Friburgo. A ação foi uma das medidas previstas no decreto nº 938, assinado no dia 25 de março, e contou com apoio das secretarias de Ordem e Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Turismo, Governo, Comunicação Social, Esportes, Cultura, Controladoria, além da Cruz Vermelha e Polícia Militar.