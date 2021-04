Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:04

pessoas com idade entre 18 e 59 anos, com uma ou mais comorbidades, para elaboração do calendário de vacinação contra a Covid-19 deste público-alvo. Para isso, é preciso Durante dez dias, entre esta terça-feira (20/04) e a sexta-feira (30/04), a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai cadastrar as, com uma ou mais, para elaboração do calendário de vacinação contra a Covid-19 deste público-alvo. Para isso, é preciso acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário

Conforme determinado pelo Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunização (PNI), as doenças elencadas são: diabetes; doença pulmonar obstrutiva crônica; fibrose cística; fibroses pulmonares; pneumoconioses; displasia broncopulmonar; asma grave; hipertensão arterial; insuficiência cardíaca; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; e Síndrome de Down.

Publicidade

Como o levantamento das informações de quantas pessoas precisarão ser vacinadas, será planejada a logística de vacinação deste grupo, de acordo com o número de doses que o município recebe. Para efetuar o cadastro, as pessoas precisarão informar o nome completo, CPF, Cartão do SUS (CNS), endereço completo e indicação da(s) doença(s).

Ainda não há data definida para vacinar este público, mas a Secretaria Municipal de Saúde destaca que no ato da vacinação será necessária a entrega de declaração ou laudo de profissional médico que atesta a existência da(s) comorbidade(s) referida(s).