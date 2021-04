Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:15 | Atualizado 29/04/2021 18:18

rejeitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Johnny Maycon, na sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (29/04). Com isso, o Com 12 votos contrários e oito a favor, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgocontra o prefeito Johnny Maycon, na sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (29/04). Com isso, o projeto, protocolado pela jornalista Denise Lopes, foi arquivado

Entre as justificativas de votos, alguns parlamentares alegaram que as denúncias apresentadas seriam apenas questões administrativas, assim como ressaltaram que existem outros procedimentos do Legislativo que são mais corretos para analisar tais questões, como, por exemplo, a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

A votação do processo de pedido de impeachment acabou por volta das 12h. Apesar de presencial, ela foi realizada sem a presença de público, até mesmo os assessores dos parlamentares precisaram ficar fora do plenário, por conta das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.