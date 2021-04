Por Paula Valviesse

Publicado 19/04/2021 16:39

Na tarde desta segunda-feira (19/04), foi protocolado na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Johnny Maycon (Republicanos). Em comunicado publicado no grupo de mensagens do Legislativo no WhatsApp, foi informado que o processo foi aberto pela jornalista Denise Lopes e que “é bom lembrar que qualquer cidadão tem o direito de apresentar projetos na Casa Legislativa, que seguem o trâmite normal até chegarem à votação”.

Em contato com a jornalista Denise Lopes, o jornal O DIA conseguiu a confirmação de que o pedido havia sido protocolado por volta das 15h de hoje. Ela ainda explicou que o documento se baseia em dois pontos principais, sobre os quais foram apontadas várias situações: saúde pública e transporte coletivo.

Publicidade

"É uma questão relacionada a dois pontos da cidade que vem se agravando, um por muito mais tempo, que é a saúde pública em função da própria pandemia. Já era uma realidade de uma saúde com problemas, todo mundo tem esse conhecimento, inclusive o prefeito, que como vereador acompanhou todas essas demandas durante bastante tempo. Só que infelizmente houve um agravo muito grande e significativo a partir do momento que ele assumiu, até agora”, explicou Denise quanto a Saúde.

Já sobre a questão do transporte, ela ressaltou que o questionamento não é sobre a empresa ou sobre a qualidade do serviço prestado: “É questionando a necessidade de cumprir, em caráter de urgência, com uma solução em função da própria pandemia, já que nós temos hospital numa localidade, UPA em outra, Centro de Atendimento a Covid-19 em uma outra localidade e que o ônibus ainda é um meio de transporte para uma boa massa da população. Então, ficar num duelo que na verdade quem sai prejudicado é a população, o usuário do transporte público, não tem condição nesse momento”.

Publicidade

O pedido de impeachment agora seguirá os trâmites necessários, respeitando as leis e o Regimento Interno da Casa, até ser encaminhado aos parlamentares, que precisarão analisar e votar para decidir se acolhem ou não o documento e abrem um processo de investigação.

“Minha expectativa é que a denúncia seja acolhida e que o afastamento ocorra. Não há mais condições de a gente manter as situações que estão acontecendo na cidade e colocar a população cada dia mais numa vulnerabilidade que, da forma que está sendo conduzido, não há sistema público que possa suportar. Agora eu acho que essa é a alternativa, já ultrapassamos o tempo de tolerância, porque não estamos falando de bens móveis, estamos falando da vida humana. Há muitas situações que precisam ser apuradas em caráter de urgência pela própria Câmara, como também já há denúncias referentes à questão da saúde no próprio Ministério Público Estadual e na Promotoria de Investigação Penal”, afirma Denise Lopes.

Publicidade

O jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo e aguarda um posicionamento sobre a recente denúncia apresentada ao Legislativo.