Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:00

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, apreenderam um adolescente de 17 anos, em ação de combate ao tráfico de drogas, realizada nesta segunda-feira (3/05), na Rua Cândido Pardal, no Alto de Olaria. Com o suspeito foram apreendidas 17 munições para arma calibre 9 milímetros e 29 papelotes de cocaína.

Também nesta segunda-feira, outro adolescente de 17 anos foi apreendido pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), por envolvimento com o tráfico. Ele foi abordado pela guarnição na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no conjunto habitacional Terra Nova V, no distrito de Conselheiro Paulino. Com o suspeito foram apreendidos 42 papelotes de cocaína.

Publicidade

Os adolescentes e o material apreendido foram encaminhados para a 151ª DP, onde os responsáveis foram acionados e os casos registrados.