Por O Dia

Publicado 07/05/2021 22:24

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou um comunicado no Diário Oficial desta quinta-feira (6/05) sobre a questão da falta de sepulturas no município, em função do aumento do número de sepultamentos em decorrência das mortes por Covid-19. Na nota, o município tranquiliza a população, informando que, como medida emergencial, foram disponibilizadas 50 gavetas localizadas no Cemitério São João Batista, no Centro.

De acordo com a Prefeitura, as gavetas disponibilizadas são as mesmas utilizadas no tempo da tragédia climática em 2011, quando mais de 400 pessoas morreram no município por causa do evento climático que está entre as maiores catástrofes do país. A medida busca tranquilizar a população de que nenhuma família ficará sem opção para sepultar seu ente querido no momento de grande dor referente a pandemia.

No comunicado, o Executivo ainda esclarece que, “em ofício publicado no Diário Oficial Eletrônico na última segunda-feira, 3 de maio, prezando pela transparência e diante da emergência por falta momentânea de sepulturas no Cemitério Trilha do Céu, no distrito de Conselheiro Paulino, que seja concluída a instalação de um cercado numa área para expansão territorial no mesmo, na qual serão disponibilizadas cerca de 60 novas covas rasas”.

Gavetas - O Departamento de Operação e Conservação de Cemitérios (DOCC) publicou um edital, com prazo para abertura em 15 dias, de 176 gavetas ocupadas no Cemitério São João Batista com restos mortais em total abandono desde 2016, que serão exumados após o prazo.

A Prefeitura de Nova Friburgo informa ainda que o Cemitério Trilha do Céu tem um projeto - que será posto em prática - para construção de gavetas e que, até agora, nenhuma família ficou desassistida pelo Poder Executivo, mantendo o total respeito aos familiares e transparência à toda população friburguense. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2533-2176.