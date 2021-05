Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:08

A Concessionária Rota 116, responsável pela administração da RJ-116 (Itaboraí/ Nova Friburgo e Macuco), emitiu um comunicado nesta segunda-feira (24/05) sobre a interdição de uma das pistas da rodovia, entre a Avenida Costa e Silva e a Rua 7 de Setembro, no centro de Nova Friburgo, para realização de serviço de colocação de novo asfalto, durante toda a terça-feira (25/05).

Segundo a concessionária, a aplicação de nova pavimentação ocorrerá em cerca de 1,7 quilômetro da rodovia. Com isso, o tráfego de veículos no local, próximo ao entroncamento com a RJ-130 (Friburgo x Teresópolis), funcionará em meia pista.

Publicidade

Os motoristas devem evitar circular pelo local e, caso precisem acessar a faixa lateral ao trecho em obras, circular em baixa velocidade, obedecendo às orientações das equipes de tráfego. Agentes da Autran e operadores de tráfego da Concessionária estarão na área em obras orientando os motoristas.

Na semana passada, a Concessionária Rota 116 fez a retirada do asfalto antigo neste mesmo trecho da Avenida Costa e Silva e também no trecho entre os quilômetros 65 ao 67, em Theodoro de Oliveira, na entrada do município. Em Theodoro, o novo asfalto ainda será colocado.