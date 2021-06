Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a gripe em Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:49

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a gripe H1N1 (Influenza) em Nova Friburgo, para idosos com mais de 60 anos, acontece nesta quinta (17/06) e sexta-feira (18/06).

A apresentação da caderneta de vacinação é obrigatória, especialmente para as pessoas que já tomaram uma ou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Vale destacar que é necessário um intervalo mínimo de 15 dias entre as vacinas de Covid e de Influenza.

Publicidade

A vacinação acontecerá das 9h às 15h, nas seguintes unidades: Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Conselheiro Paulino), Escola de Samba Imperatriz de Olaria (Olaria), Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira – Bieca (Cordoeira) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na Lagoinha.

Na quinta-feira, das 9h às 12h, a vacinação acontece ainda nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Riograndina, Terra Nova, Olaria (I, II, III) e UBS/ESF São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Publicidade

Já na sexta-feira, também das 9h às 12h, a vacina será oferecida nas Estratégias de Saúde da Família de Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury, Rio Bonito e ESF/UBS de São Geraldo (5ª Igreja Batista).

É importante ressaltar que gestantes, puérperas e crianças com idade entre seis meses e cinco anos, 11 meses e 29 dias continuam sendo imunizados contra Influenza de segunda a sexta-feira, nas salas de vacina do Centro, Olaria e Conselheiro Paulino, das 8h às 16h.