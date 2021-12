Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 29/12/2021 21:18

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou 11 atrações musicais para a celebração do Ano Novo. Os shows acontecem entre a sexta-feira (31/12) e o domingo (2/01), a partir das 19h, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro. Por conta da pandemia, no ano passado não foram realizados eventos no município.

O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, e da Associação de Comerciantes Autônomos de Festas Populares e Afins de Nova Friburgo (Acanfespa – NF).

Por conta dos shows, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), informa que o trânsito de veículos será impedido na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no trecho entre o Willisau Center e o IENF (Instituto de Educação de Nova Friburgo), a partir das 19h desta quarta-feira (29/12), até às 7h da próxima segunda-feira, 3 de janeiro.

Confira a programação:

Sexta-feira - 31/12

• Santtoz

• Kokadah!

• Pagode do Herdy

• DJ Cosme



Sábado - 01/01

• DJ Saulo Emerick

• Bigode Serrano

• Vitor Ferraz



Domingo - 02/01

• Fato Consumado

• DJ Alan Corrêa

• Marlon Dias

• DJ Luciano Petrillo