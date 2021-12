Rua no centro está com tráfego liberado em meia pista - Reprodução PMNF

Publicado 30/12/2021 22:14

Com previsão de chuva moderada a forte até o próximo domingo, 2 de janeiro de 2022, Nova Friburgo está em Estágio de Atenção e a Defesa Civil do município pede que a população se mantenha alerta caso haja aumento do estágio de risco. As chuvas dos últimos dias já provocaram alagamento de ruas, interdições e até causou um pequeno deslizamento de terra, felizmente sem vítimas ou danos materiais.

Em Conquista, a grande quantidade de chuva acabou impedindo o escoamento da água, o que provocou alagamento na Central de Abastecimento (Ceasa). No Centro, a Rua Gonçalves Dias, localizada entre a sede da Prefeitura e o Cadima Shopping, precisou ser interditada por conta do risco de queda do telhado do prédio anexo à Prefeitura, onde funcionava o almoxarifado. Em Olaria, um deslizamento de terra atrás da Estratégia de Saúde da Família Olaria I, que fica na Rua Xingu, fez com que a unidade precisasse ser interditada pela Defesa Civil nesta quinta-feira (30/12).

Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que os acumulados pluviométricos no estado possam ultrapassar 100 milímetros de chuva, em 24h, entre esta quinta e a sexta-feira, véspera de Ano Novo. Por isso o órgão faz uma alerta para que as pessoas que residem em áreas de risco fiquem atentas aos comunicados e em caso de emergência acionem o órgão pelo 199 .

“Acrescentamos que os cidadãos ainda podem se cadastrar para receber os alertas gratuitos da Defesa Civil via SMS. Para isso, basta enviar mensagem com o CEP de onde mora para o número 40199. As equipes da Defesa Civil estão monitorando a previsão do tempo e permanecem de prontidão. Neste momento, o município está em estágio de Atenção devido à previsão para as próximas 72h. Os estágios são: Vigilância, Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo. Aproximadamente 70 pontos de apoio na cidade estão aptos a receberem a população em caso de ocorrências”.

Rua no Centro foi liberada para tráfego de veículos em meia pista

Após a interdição da Rua Gonçalves Dias, no Centro, na última terça-feira (29/12), as secretarias de Serviços Públicos e Defesa Civil estiveram no local para remoção do excesso de água da chuva acumulada na estrutura e realização de uma vistoria para avaliar as próximas medidas.

Com isso, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana pode liberar parcialmente a via, que agora está com tráfego em meia pista, porém com estacionamento de veículos permitido apenas onde há recuo.