Droga estava na mochila de um passageiro de um veículo solicitado por aplicativo - Divulgação/ BPRv

Publicado 03/01/2022 16:17 | Atualizado 03/01/2022 16:19

Os policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizaram uma prisão e uma grande apreensão de drogas, no sábado (1/01). Após abordagem de um veículo que faz transporte de passageiros por aplicativo, os PMs prenderam o passageiro com 13 quilos de maconha.

A abordagem aconteceu na RJ-116, na altura de Theodoro de Oliveira, em Nova Friburgo. A droga estava escondida na mochila do suspeito, embalada em 13 tabletes de 1 quilo cada. A ocorrência foi registrada na 151ª DP.