Desfile do Bola Branca em Nova FriburgoArquivo/ Daniel Marcus/ PMNF

Publicado 03/01/2022 17:48

Foi publicada na última semana de 2021 a Lei Municipal 4.855, que estabelece a concessão de subvenções para as entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, esporte e beneficência ou responsáveis pela realização de eventos e serviços de interesse público em Nova Friburgo. Pela lei, fica determinado o valor que será repassado pelo Executivo para as escolas de samba e blocos carnavalescos da cidade.

Apesar da preocupação quanto a possibilidade de realização do evento, por conta da pandemia, o município definiu os valores e o pagamento será feito através da Secretaria de Turismo, conforme habilitação das entidades por meio de edital, podendo o valor ser parcelado, caso haja necessidade.

Foi definido o valor de R$ 180 mil para cada uma das escolas de Samba, sendo elas: GRES Acadêmicos do Prado; GRES Imperatriz de Olaria; GRES Alunos do Samba; GRES Unidos da Saudade; e GRES Vilage no Samba. No caso do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim Sementes do Samba Friburguense, o valor do repasse será de R$ 30mil.

Para os blocos, o valor da subvenção foi fixado em R$ 70 mil, sendo contemplados: Bola Branca; Globo de Ouro; Unidos do Imperador; e Bloco Carnavalesco Raio de Luar. Já a Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo receberá R$ 250 mil.