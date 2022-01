Queda de galhos na RJ-116, na altura de Mury, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 03/01/2022 18:51

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, divulgou nesta segunda-feira (3/01) o balanço da movimentação de veículos na rodovia entre os dia 31 de dezembro e hoje. Segundo a concessionária, 60 mil veículos passaram pelas quatro praças de pedágio da via.

No mesmo período, foram registrados cinco acidentes, com três vítimas. Os acidentes aconteceram às 14h do dia 31, na altura do quilômetro 78,4, onde dois veículos bateram de frente, e na madrugada desta segunda-feira, 3, envolvendo um ônibus e um caminhão, onde a vítima foi levada para o Hospital Municipal Raul Sertã.

Também durante o feriado foram registradas quedas de galhos de árvores em três pontos da RJ-116, entre eles no quilômetro, em Mury, onde os galhos acabaram atingindo a rede de energia elétrica e foi necessário interromper o tráfego para a retirada do material com segurança.