Foram abertas nesta terça-feira (4/01) as inscrições para o processo seletivo para contratação de profissionais da área de Apoio Escolar na Educação Inclusiva em Nova Friburgo. As inscrições vão até a segunda-feira (10/01) e podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Alberto Braune, 224, 3º andar, no Centro, das 9h às 17h.