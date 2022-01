Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 04/01/2022 17:45

Com recebimento de 1.660 novas doses da vacina contra a Influenza, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo retoma a campanha de vacinação contra a gripe a partir desta quarta-feira (5/01). A vacinação vai ser realizada enquanto durar o estoque. A imunização estará disponível para toda a população acima de seis meses, nas salas de vacina dos postos.

De segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro; no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria; e na Policlínica Dr. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino. Já às terças e quintas-feiras, no mesmo horário, na UBS/ESF de São Geraldo.

Os documentos obrigatórios são: CPF, RG, cartão do SUS, carteirinha de vacinação contra a COVID-19 para quem recebeu a dose e a carteirinha de vacinação infantil para as crianças.

Preocupada com o aumento da procura por atendimento por pessoas com sintomas gripais, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota, onde explica sobre o vírus da Influenza que está em circulação, o H3N2.

“O vírus H3N2, é um subtipo da Influenza A, ou seja, da gripe comum. Dentre os sintomas dessa variação estão: febre alta, dor de garganta, dor de cabeça, dores articulares, calafrio, tosse, coriza e falta de paladar ou olfato. O fato de os sintomas serem parecidos com os da Covid-19 dificulta o diagnóstico preciso. Por isso, é importante que, ao indício de algum desses sintomas, o paciente procure evitar o contato com outras pessoas para, consequentemente, impedir a contaminação”.

Sobre a prevenção, a Secretaria destaca: “É indicado o uso de máscaras e a higienização constante das mãos. Apesar dos cuidados, não há a necessidade de desespero. Em caso de sintomas graves, procure o atendimento em uma unidade hospitalar para avaliação e assistência”.