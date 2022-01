Drogas apreendidas em ação da PM em Conselheiro Paulino - Divulgação

Drogas apreendidas em ação da PM em Conselheiro PaulinoDivulgação

Publicado 05/01/2022 22:18

Em ação de combate ao tráfico nesta terça-feira (4/01), na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, os policiais militares do Setor Bravo, de posse de denúncia sobre um esconderijo do tráfico, apreenderam 55 unidades de cocaína e 32 unidades de maconha. Ninguém foi preso.

Na segunda-feira (2/01), em Olaria, um adolescente de 17 anos foi apreendido durante abordagem na Rua Francisco Nicolau com 25 unidades de cocaína. Ele foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.