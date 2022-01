Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 06/01/2022 18:25

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou que as 1.660 doses da vacina contra a Influenza A (H1N1), que foram enviadas ao município pelo Ministério da Saúde nesta semana, foram todas aplicadas no primeiro dia de imunização, nesta quarta-feira (5/01).

A procura pelo imunizante foi grande em todos os postos de saúde. Agora, a Secretaria de Saúde aguarda um novo envio de doses por parte do Ministério da Saúde e repassadas pelo Governo do Estado para o interior, o que deve ocorrer após março, conforme todos os anos.

Ainda de acordo com a Secretaria, caso antes disso sejam disponibilizadas mais doses do imunizante, a vacinação será reaberta. No município, 72 mil pessoas se vacinaram contra a Influenza até o momento.