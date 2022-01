Drogas apreendidas em ação da PM em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em ação da PM em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 06/01/2022 19:01

Na manhã desta quinta-feira (6/01), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º Batalhão de Polícia (BPM), de Nova Friburgo, realizaram uma ação de combate ao tráfico na Rua Rio Brumado, no Loteamento Três Irmãos, no distrito de Conselheiro Paulino. Na ação, uma adolescente de 16 anos foi apreendida com 13 unidades de cocaína.

Também em Conselheiro, na quarta-feira (5/01), um suspeito de 19 anos foi abordado pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, e preso com 84 unidades de cocaína.

Ainda na quarta-feira, outro suspeito de 19 anos foi preso, desta vez em abordagem do Serviço Reservado na Rua Sebastião Thomé, no Catarcione, próximo ao trilho de acesso ao campinho. Com ele foram apreendidas 20 unidades de cocaína e sete de maconha.

Todas as ocorrências foram registradas na 151ª DP (Nova Friburgo), onde os dois suspeitos permaneceram presos e a adolescente, apreendida.