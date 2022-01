Árvore caiu na altura de Mury, em Nova Friburgo, e bloqueou a RJ-116 - Divulgação

Publicado 07/01/2022 19:44 | Atualizado 07/01/2022 21:06

Uma árvore caiu no final da tarde desta sexta-feira (7/01) e bloqueou a RJ-116, na altura do quilômetro 71, em Mury, em Nova Friburgo. Ninguém ficou ferido, mas a árvore bloqueou a pista nos dois sentidos, ficando o tráfego de véiculos interrompido até por volta das 9h, quando foi possível implantar o sistema de "Siga e Pare". O tráfego só foi liberado 45 minutos depois.

Segundo a Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, os galhos da árvore atingiram a rede elétrica, sendo necessário o auxílio da empresa de energia, por conta dos fios.



De acordo com a Rota 116, nesta sexta-feira chove forte em todo o trecho Sul da rodovia. A concessionária orienta os motoristas que aguardem em local seguro até a liberação do trecho.