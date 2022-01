Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Nova Friburgo - Reprodução Internet

Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Nova FriburgoReprodução Internet

Publicado 11/01/2022 18:59

A Secretaria de Saúde redirecionou os atendimentos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que fica na Rua Xingu, em Olaria, para o Posto de Saúde Tunney Kassuga, no mesmo bairro. A ESF Olaria I foi interditada no dia 30 de dezembro pela Defesa Civil, após um deslizamento de terra.

O escorregamento foi atrás da unidade e a Defesa Civil ainda está avaliando as intervenções necessárias. Contudo, com as chuvas constantes, por enquanto o atendimento segue sendo feito no Posto de Saúde.

Nas semanas seguintes ao ocorrido, a equipe e os atendimentos tinham sido direcionados para a ESF Olaria III, Amarelinho.