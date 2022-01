Evento no monumento às vítimas, em Nova Friburgo, marca os 11 anos da tragédia - Reprodução

Publicado 11/01/2022 23:32

No dia em que se completam 11 anos da tragédia climática da Região Serrana, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo promoveu uma homenagem às vítimas e seus familiares, no monumento “Memorial 12 de janeiro”, construído na Praça do Suspiro, no Centro. Velas foram acesas e flores colocadas em frente à escultura.

A tragédia da Região Serrana é considerada como o maior desastre natural da história do Brasil em número de vítimas. Nova Friburgo foi a cidade mais afetada, com 429 mortes confirmadas, de acordo com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. No total, foram registrados 918 óbitos na região.

Em janeiro de 2012, no município, foi inaugurado o monumento em homenagem às vítimas e aos heróis da tragédia. A escultura, que em suas formas traz as formas das montanhas e rios e a figura de uma fênix, que representa o renascimento, foi doada pelo grupo Gama.