Teste Covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/01/2022 23:31

A partir desta sexta-feira (14/01), a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo passará a oferecer testes de Covid-19 semanalmente, no distrito de Lumiar. Pessoas sintomáticas poderão realizar os testes nesta sexta das 9h às 14h, na Ação Rural.

Na próxima semana, os testes serão realizados das 9h às 12h, todas as segundas-feiras, no mesmo local. Os testes são realizados pela equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do distrito.

A testagem atenderá os moradores de Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança e adjacências.,