Testes serão realizados na área externa da UPA de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo - Reprodução Internet

Testes serão realizados na área externa da UPA de Conselheiro Paulino, em Nova FriburgoReprodução Internet

Publicado 13/01/2022 23:43

A partir desta sexta-feira, (14/01), a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, passará a atender as pessoas que buscam pelo teste de Covid-19 em uma tenda, ao lado da unidade.

Os testes poderão ser realizados por pessoas com sintomas da doença, todos os dias, das 8h às 17h. Após a realização do teste, caso o resultado dê negativo, o paciente será liberado. Se for positivado, o infectado terá assistência médica dentro da UPA.