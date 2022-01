Centro de Triagem de Olaria - Acianf

Publicado 14/01/2022 23:43

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo organizou um final de semana de testagem para Covid-19, mantendo o Centro de Triagem, que fica na Praça CEUs, na Via Expressa, em Olaria, aberto neste sábado (15/01) e domingo (15/01), das 8h às 14h.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é oferecer aos friburguenses o serviço durante este final de semana e, com a realização de uma ampla testagem das pessoas com sintomas de Covid-19, contribuir para diminuir a demanda nas unidades hospitalares.

Após as 14h, a população pode buscar assistência, em caso de necessidade, no Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro.