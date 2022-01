Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 15/01/2022 14:04

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo emitiu um comunicado neste sábado (15/01) sobre a limitação no atendimento de pacientes no Hospital Municipal Raul Sertã por conta da ausência de um profissional clínico para cobrir o plantão. Segundo a Secretaria, a unidade tem enfrentado baixa no quadro de profissionais médicos por conta do afastamento por contaminação pela Covid-19.

Com isso, o hospital atende hoje apenas casos graves, havendo outros profissionais como ortopedistas, cirurgiões e pediatras para as devidas assistências. Os demais casos foram transferidos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), de Conselheiro Paulino.

“Nestes últimos dias, o município teve baixa de alguns profissionais médicos, havendo uma quantidade grande de infectados com a Covid-19, tendo então que se afastar, conforme recomendação dos protocolos de enfrentamento à pandemia. Situações como essas fogem do controle da gestão, que se dedicou ao máximo em busca de profissionais médicos na tentativa de fechar a escala, no entanto, sem êxito”m diz a nota.