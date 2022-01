Panorama da Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 17/01/2022 21:55

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou uma nota sobre a baixa no quadro de médicos na rede pública, por causa do aumento da contaminação pela Covid-19. Segundo a Secretaria, nesta semana foi comunicado à Subsecretaria de Atenção Básica que a médica da Estratégia de Saúde da Família de Lumiar, que também estava dando suporte em São Pedro da Serra enquanto o médico do 7º distrito está de férias, positivou para a Covid-19.

O médico da unidade de Stucky, que presta apoio na subunidade de Boa Esperança, também registrou a infecção. Como esses são profissionais do programa Mais Médicos, do Governo Federal, não há outros médicos para substituí-los durante o período dos atestados (7 a 10 dias).

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a maioria dos profissionais trabalha na linha de frente no combate à pandemia e, seguindo os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, precisam ser afastados das suas atribuições. Sendo assim, nessas ESFs haverá atendimento da enfermagem e dos técnicos para a população. Em caso de situações mais graves, os pacientes serão encaminhados ao Centro, conforme já seria feito, já que a unidade básica não tem em sua competência o atendimento à urgências.