Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 19/01/2022 21:33 | Atualizado 19/01/2022 23:51

Nova Friburgo recebeu do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, 940 doses de vacina para serem aplicadas em crianças com idade entre 5 e 11 anos. O município iniciou nesta quarta-feira (19/01) a imunização em crianças com 11 anos com deficiência ou comorbidades e seguirá essa semana vacinando também as crianças institucionalizadas, tendo vacinado 120 crianças com a primeira dose.

Para maior segurança, a vacinação foi feita através da distribuição de senhas nas unidades. as doses foram distribuídas de forma igualitária nas Unidades Básicas de Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo, e proporcionalmente igual nas Estratégias de Saúde da Família das localidades de Riograndina, Amparo, Campo do Coelho, Lumiar e Mury.