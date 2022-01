Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas no coletivo - Reprodução Internet

Publicado 20/01/2022 19:17

Um ônibus da empresa Auto Viação 1001, que faz a linha intermunicipal São José x Nova Friburgo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (20/01). O incêndio começou na parte inferior do coletivo, quando ele passava pela Avenida Governador Roberto Silveira, no Prado, chegando em Nova Friburgo.

Ninguém ficou ferido. Segundo a empresa, ao perceber as chamas, o condutor do coletivo parou no acostamento da rodovia, evacuou os passageiros e acionou o Corpo de Bombeiros.

As chamas tomaram todo o ônibus, formando uma coluna de fumaça que podia ser vista à distância. O incêndio foi contido e a empresa informou que vai abrir uma investigação para apontar as causas.