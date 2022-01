Centro de Triagem na Via Expressa, em Nova Friburgo - Reprodução Internet

Centro de Triagem na Via Expressa, em Nova FriburgoReprodução Internet

Publicado 21/01/2022 23:54

Pela terceiro final de semana consecutivo, o Centro de Triagem Covid-19 na Via Expressa, no bairro Olaria, em Nova Friburgo, funcionará no sábado (22/01) e no domingo (23/01), das 8h às 17h, com entrega de fichas até as 15h30. A tenda na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de Conselheiro Paulino, também funcionará no mesmo horário.

Nos dois pontos haverá apenas a testagem de pessoas com sintomas da doença. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas estejam preparadas para a possibilidade das filas, já que muita gente está buscando as unidades: “Leve água, um lanche leve e sombrinha para qualquer adversidade no tempo. Estamos trabalhando incansavelmente para acelerar o atendimento e oferecer um serviço de qualidade, por isso a ampliação nos locais”.