Restaurante Popular de Nova Friburgo funciona de segunda a sexta-feiraReprodução

Publicado 23/01/2022 10:00

O Restaurante Popular de Nova Friburgo, que funciona de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h, no espaço anexo ao prédio da Prefeitura, no Centro, não abrirá nos próximos dias para que seja realizada uma higienização do local. A data de reabertura será divulgada em breve.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, dois funcionários do restaurante testaram positivo e, por conta disso, os outros também passarão por exames.